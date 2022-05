LOS DUENDES, 19 juillet 2022, .

LOS DUENDES

2022-07-19 – 2022-07-19

Véritable « laboratoire salsero », cette bande d’amis entend bien partager son goût viscéral pour cette musique auprès des aficionados et novices, petits et grands, danseurs et spectateurs.

S’appuyant sur les compositions de son chanteur percussionniste Côme Merlet, Los Duendes rend hommage à une musique haute en couleurs où les influences se mêlent créant un son propre au groupe.

Leur perception ?

Une musique faite de codes, de tradition, de chemins tracés, laissant tout de même place à la modernité et à l’improvisation.

