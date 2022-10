Los dias de los Muertos au Sans Chaise Bagnères-de-Bigorre, 5 novembre 2022, Bagnères-de-Bigorre.

2022-11-05 19:00:00 – 2022-11-05

Tombola pour les potes à Pouf

Vous aurez la possibilité de soutenir la super association lannemezanaise Les Potes à Pouf en achetant une ou plusieurs cases de nos grilles de tombola (2€ la case) !

Le gagnant remportera un bon repas d’une valeur de 45€ valable chez Sans Chaise et d’autres super goodies !

1 déguisement = 1 cadeau et …des photos !

Comme on a envie de vous faire plaisir et de vous voir tous tout beaux, nous offrons, au choix, un soft ou un demi d’Estrella pression à toute personne qui viendrait déguisée !

Nous aurons aussi le plaisir d’immortaliser cette soirée et les clichés seront à retrouver sur notre page facebook.

Deux animations musicales pour 2 fois plus de plaisir !

– ​ 19h / 20h30 – Le duo Amady entre Amarante (guitare et voix) et Andy Moses (percussions et voix) sera présent pour le warmup afin de vous faire démarrer la soirée tout en douceur et accompagner votre apéro par des notes jazzy et une voix envoutante !

– 21h30 / 00h30 – Dj 4everR aka Genlou vous prépare un set spécial Sans Chaise, particulièrement groovy et parfait pour vous faire danser si vous le voulez !

A l’occasion de la Fête des Morts, nous vous proposons une soirée spéciale et festive où profiter en famille ou entre amis

