Los Chikos del Maiz gira por Europa 2024 Pan Piper Paris Paris, samedi 16 mars 2024.

Los Chikos Del Maiz vous donne rendez-vous le samedi 16 mars à 20h30 sur la scène du Pan Piper !

Los Chikos del Maíz is a Rap group formed by the MC’s Nega and Toni el Sucio. The group’s lyrics is talking about the monarchy, social criticism, the employment situation, and the hip hop scene in Spain.

This 2024 they will present Europe “Yes future, Tour” where five European cities will be able to enjoy their lastes work. This tour will go through Berlin, Brussels, Paris, Dublin and London.

Los Chikos del Maíz es el grupo de Rap formado por los MC’s Nega y Toni el Sucio. Sus letras abordan temas como la monarquía, la crítica social, la situación laboral o la escena del hip hop en España.

Este 2024 presentarán Europe: “Yes Future Tour” donde cinco ciudades europeas podrán disfrutar de su último trabajo. Esta gira pasará por Berlín, Bruselas, París, Dublín y Londres.

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/los-chikos-del-maiz-gira-por-europa-2024/ https://web.digitick.com/los-chikos-del-maiz-gira-por-europa-2024-concert-le-pan-piper-paris-16-mars-2024-css5-panpiper-pg101-ri9850691.html

Los Chikos del Maiz gira por Europa 2024