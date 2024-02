Los Cancelos Les Disquaires Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Los Cancelos, reprises disco funk et cyclisme compétitif

A l’origine, la promesse de Los Cancelos c’est le groove du funk, le déhanché de la disco, l’énergie du dad-rock, le tout emballé dans un second degré sérieusement exécuté. En réalité, leur set est un mélange de reprises piochées dans une playlist de nouvel an (George Michael, Pointers Sisters, Jamiroquai, Vulfpeck…) et de compos en français qui se calent exactement entre Prince et Bashung. Parfois, il y a aussi des danses Tiktok.

Disco funk

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Los Cancelos