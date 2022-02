Los Calchakis Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Los Calchakis Pau, 1 avril 2022, Pau. Los Calchakis Saint-Vicent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau

2022-04-01 – 2022-04-01 Saint-Vicent de Paul 77 Boulevard Tourasse

Pau Pyrénées-Atlantiques 15 15 EUR Concert de Los Calchakis à l’église Saint-Vincent de Paul à Pau: “Destino Patagonia”.

Direction Christian Lanoue et chœurs de Tem’Pau et Espace à Chanter. Concert de Los Calchakis à l’église Saint-Vincent de Paul à Pau: “Destino Patagonia”.

Direction Christian Lanoue et chœurs de Tem’Pau et Espace à Chanter. +33 6 24 80 10 59 Concert de Los Calchakis à l’église Saint-Vincent de Paul à Pau: “Destino Patagonia”.

Direction Christian Lanoue et chœurs de Tem’Pau et Espace à Chanter. Destino Patagonia

Saint-Vicent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Saint-Vicent de Paul 77 Boulevard Tourasse Ville Pau lieuville Saint-Vicent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Los Calchakis Pau 2022-04-01 was last modified: by Los Calchakis Pau Pau 1 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques