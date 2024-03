Los Barbudos Latté Marseille 2e Arrondissement, samedi 30 mars 2024.

Los Barbudos Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le groupe Los Barbudos vous donne rendez-vous au Latté samedi 30 mars.

Bonjour, Buenos días, Buongiorno, Bom día, Good morning !

Nous sommes Los Barbudos, un trio de musique latine.

Au menu: Joie, danse, humour, virtuosity et surtout une énergie chaleureuse et bienveillante !



Los Barbudos, c’est la rencontre entre deux chiliens et un nantais, il y a dix ans au Chili.

Ce projet de musique latina a centré son répertoire aujourd’hui sur la musique cubaine.

Fiesta, Bohème et Alegría FBA pour vous servir.

Objectif Vous faire du bien en toute tropicalité de cause. 7 7 EUR.

Début : 2024-03-30 21:30:00

fin : 2024-03-30

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Los Barbudos Marseille 2e Arrondissement