Los Barbudos Latté Marseille, samedi 30 mars 2024.

Los Barbudos ♫musique latine♫ Samedi 30 mars, 20h30 Latté 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Nous sommes Los Barbudos, un trio de musique latine.

Au menu: Joie, danse, humour, virtuosity et surtout une énergie chaleureuse et bienveillante !

Los Barbudos, c’est la rencontre entre deux chiliens et un nantais, il y a dix ans au Chili.

Ce projet de musique latina a centré son répertoire aujourd’hui sur la musique cubaine.

Fiesta, Bohème et Alegría: FBA pour vous servir.

Objectif : Vous faire du bien en toute tropicalité de cause.

Pour nous écouter : https://youtu.be/WHDXPtM3sp0

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Notre chef sera présent pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (sur www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

_____________________________________________________________

Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/WHDXPtM3sp0 »}, {« link »: « http://www.lattemarseille.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]