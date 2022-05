L’Ortie Show 2022, 21 mai 2022, .

L’Ortie Show 2022

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21 19:30:00

Salle Attane. Tout public – Entrée au chapeau.

18h – Théâtre Jeunes : “Le Procès de l’Homme”. Résumé : Le procès de l’Homme a commencé ! Les animaux sont invités à témoigner. L’Homme doit-il disparaître de la surface de la Terre pour que les animaux puissent vivre en paix ?

Avec les enfants et ados des ateliers théâtre : Anabelle, Aurore, Éléna, Eliott, Esther, Gabrielle, Kyara, Lola, Mathis, Miya, Norah, Nawel et Sébastien. Durée : 30 min environ – Librement inspiré du livre La révolte des animaux de Karine Tournade – Texte écrit à partir des improvisations des enfants – Mise en scène, lumière, son : Natacha DELLIS et Jean-Michel LÉTÉ

20h30 – Match d’impro : Les Gastéropotes vs Los Caracoles. Le match : 2 équipes d’improvisateurs s’affrontent amicalement autour de thèmes tirés au sort par l’arbitre. À vous, public, de départager les équipes ! Préparez-vous à une soirée riche en rires et en rebondissements ! Avec les adultes de l’atelier impro : Angélique, Aurore, Cécile, Christelle, Jean-Marie, Marie-Jo, Marilyne, Nathalie et Xavier. Durée : 1h30 environ – Maîtresse de cérémonie : Natacha – Arbitre : Jean-Michel – Arbitre assistant : Tilio.

Salle Attane. Tout public – Entrée au chapeau.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par