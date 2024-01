L’ortie en bouche Rouen, dimanche 24 mars 2024.

L’ortie en bouche Rouen Seine-Maritime

Après une cueillette de l’ortie au bord de l’Aubette, venez apprendre à la cuisiner, découvrir sa douceur et ses secrets en version sucrée et salée. Saveurs et bonne humeur garanties !

Informations pratiques accessible pour les personnes en situation de handicap mental, accessible en traduction allemande

Animée par le Champ des Possibles

Pensez à noter le numéro de téléphone indiqué pour contacter l’animateur si besoin 07 67 42 15 95

Réservation obligatoire https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Merci de nous avertir en cas de désistement.

Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles, renseignements complémentaires au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr (sauf le week-end).

RDV au 3b route de Lyons-la-Forêt à Rouen.

Route de Lyons-la-Forêt

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 16:30:00



