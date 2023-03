Lorsque L’Enfant Paraît (Paris) THEATRE DE LA MICHODIERE, 4 juin 2023, PARIS.

Lorsque L’Enfant Paraît (Paris) THEATRE DE LA MICHODIERE. Un spectacle à la date du 2023-06-04 à 15:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 20.0 à 72.0 euros.

LE THEATRE DE LA MICHODIERE (L. PLATESV-R-2020-008968) FIMALAC ENTERTAINMENT, ARTS LIVE PRESENTENT : ce spectacle. Lorsque l’enfant parait Une pièce d’André Roussin Avec Catherine Frot, Michel Fau, Laure-Lucile Simon, Baptiste Gonthier, Anne-Guersande Ledoux, Maxime Lombard, Sanda Codreanu Mise en scène : Michel Fau Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’Etat à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise… Presse : FROT ET FAU au Sommet. LE FIGARO MAGAZINE.Un spectacle vif et piquant. LE PARISIEN.Une prestation d’anthologie. LES ECHOS.Épatante et cinglante mise en scène et irrésistible interprétation. TELERAMA.N° téléphone accès PMR : 01.47.42.95.22 Lorsque l’enfant paraît – Théâtre de La Michodière, Paris

THEATRE DE LA MICHODIERE PARIS 4 bis rue de la Michodière Paris

N° téléphone accès PMR : 01.47.42.95.22

