Le Ballet du Nord, CCN & Vous ! présente à l’Etoile, Scène de Mouvaux la pièce “Lorsque l’enfant était enfant”, nouvelle création jeune public de Sylvain Groud. Dans le cadre du Festival Les petits pas 2021 du Gymnase CDCN En partenariat avec l’Etoile, Scène de Mouvaux **Lorsque l’enfant était enfant** création 2021 “Je ne sais pas qui est le plus enfant des deux, qui est l’enfant mental de l’autre ? Et c’est là tout l’intérêt de notre collaboration !” Sylvain Groud Empruntant le titre du poème de Peter Handke écrit pour le film Les ailes du désir de Wim Wanders, cette nouvelle création chorégraphique réunit un danseur enfant, un chorégraphe adulte et une musicienne violoniste. Sous la forme d’un parcours initiatique, le trio nous livre un récit d’une pureté brute. Lorsque la rencontre survient, ce sont des enfants qui s’animent, au-delà des âges. Le plateau devient alors le lieu d’abandon total pour ces trois êtres portés par la force de l’histoire qui se raconte et du récit généré par ce désir d’apprendre simplement de l’autre. Passant de la construction à la déconstruction, de la symbiose à l’émancipation, les personnages partagent la joie de retrouver l’espace de dialogue avec leur enfant intérieur.

€ 10/8/5

2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T20:30:00

