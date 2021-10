Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Lorsque l’enfant était enfant – Ballet du Nord CCN & Vous ! Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Normal 10€ – Réduit 5€Réservation : www.leslaboratoiresvivants.com Lorsque la rencontre survient, ce sont deux enfants qui s’animent, au-delà des âges. Portés par la force de l’histoire qui se raconte, ils échangent, dans le plus grand respect et avec la plus grande précaution, la joie de danser. Ils éprouvent le bonheur de l’improvisation, de la composition chorégraphique, de l’évidence de cette histoire. Dans le cadre du festival Trajectoires. Tout public, à partir de 7 ans Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/lorsque-lenfant-etait-enfant/

