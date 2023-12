Soirée années 80 Lorris, 15 juin 2024, Lorris.

Lorris Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

Soirée années 80 à la Ferme de Lorris, menu : apéritif gourmand maison, assortiment de charcuteries maison, cochon et/ou jambon rôti avec l’accompagnement du moment, fromages, fromage blanc et salade en buffet, salade de fruits frais et sa tranche de brioche maison, puis café. (Boissons comprises jusqu’au fromage) vins blanc, rouge et rosé, jus de fruits et eau à la fontaine. Animation offerte après le repas. Sur réservation uniquement, règlement à l’arrivée.

19 EUR.

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



