Cinémobile Lorris, 5 juin 2024, Lorris.

Lorris Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-05

Cinémobile.

Cinémobile

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations sur le mail de la salle Blanche de Castille. Mercredi 5 janvier : 17h45 : « Wish », fiction de Chris Buck, 20h15 : « Les Trois Mousquetaires : Milady », fiction de Martin Bourboulon. Mercredi 25 janvier « Migration », animation de Benjamin Renner et Gouylo Monsy à 16h.

6.2 EUR.

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par OT GATINAIS SUD