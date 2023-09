Sortie mycologique Lorris, 1 octobre 2023, Lorris.

Lorris,Loiret

Sortie mycologique de la journée, en forêt d’Orléans, massif de Lorris, animée par Michel Deniau, Jean-Pierre Méral et Marc Rose..

2023-10-01

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



One-day mycological outing in the Lorris massif of the Orléans forest, led by Michel Deniau, Jean-Pierre Méral and Marc Rose.

Excursión micológica de un día en el bosque de Orleans, macizo de Lorris, dirigida por Michel Deniau, Jean-Pierre Méral y Marc Rose.

Mykologischer Tagesausflug in den Wald von Orléans, Massif de Lorris, unter der Leitung von Michel Deniau, Jean-Pierre Méral und Marc Rose.

