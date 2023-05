42EME FESTIVAL PSY LORQUIN rue du Général de Gaulle – CHS, 16 mai 2023, Lorquin.

Organisé par le centre hospitalier. 80 documentaires, fictions, films d’ateliers à travers lesquels chacun apporte un savoir, une ressource, un vécu que ce festival souhaite mettre en lumière et partager. Des échanges sur la thématique avec un animateur suivront chaque projection.

Durant deux jours, dans cinq salles, l’actualité audiovisuelle du champ de la santé mentale sur des thématiques aussi diverses que l’autisme, la schizophrénie, l’histoire, la sexualité, l’adolescence…. Adultes

Mardi 2023-05-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-17 17:30:00. EUR.

rue du Général de Gaulle – CHS

Lorquin 57790 Moselle Grand Est



Organized by the hospital center. 80 documentaries, fictions, films of workshops through which each one brings a knowledge, a resource, an experiment that this festival wishes to highlight and share. Discussions on the theme with a facilitator will follow each screening.

During two days, in five rooms, the audiovisual news of the field of mental health on themes as diverse as autism, schizophrenia, history, sexuality, adolescence…

Organizado por el hospital. 80 documentales, ficciones, películas-taller a través de las cuales cada uno aporta un saber, un recurso, una experiencia que este festival desea poner de relieve y compartir. Cada proyección irá seguida de un debate sobre el tema con un moderador.

Durante dos días, en cinco salas, la actualidad audiovisual del ámbito de la salud mental sobre temas tan diversos como el autismo, la esquizofrenia, la historia, la sexualidad, la adolescencia…

Organisiert vom Krankenhauszentrum. 80 Dokumentar-, Spiel- und Werkstattfilme, in denen jeder ein Wissen, eine Ressource, eine Erfahrung einbringt, die dieses Festival hervorheben und teilen möchte. Nach jeder Vorführung findet ein moderierter Austausch über das Thema statt.

Zwei Tage lang wird in fünf Kinosälen das aktuelle audiovisuelle Geschehen im Bereich der psychischen Gesundheit zu so unterschiedlichen Themen wie Autismus, Schizophrenie, Geschichte, Sexualität, Adoleszenz usw. gezeigt.

