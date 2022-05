L’Ornithologue de João Pedro Rodrigues Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Fernando (Paul Hamy), un ornithologue, descend en kayak une rivière du Trás-os-Montes pour observer des espèces rares. Emporté par le courant, son canoë se brise dans les rapides, et le laisse inconscient. Deux Chinoises égarées le réaniment et le soignent. C’est le début pour lui d’une série de mésaventures initiatiques qui s’imposent à lui au cœur d’un territoire peuplé d’esprits et de figures à la fois légendaires et charnelles. Avec Paul Hamy, João Pedro Rodrigues, Han Wen _L’Ornithologue_ (_O Ornitólogo_), João Pedro Rodrigues, 2016 © Epicentre Films

