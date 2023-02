L’ornithologie au quotidien à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 Puydarrieux Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Puydarrieux

L’ornithologie au quotidien à la Maison de la Nature et de l’Environnement, 27 mai 2023, Puydarrieux OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 Puydarrieux. L’ornithologie au quotidien PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux Hautes-Pyrenees à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

2023-05-27 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-27 17:00:00 17:00:00

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux

Hautes-Pyrenees Puydarrieux 80 EUR • Identifier les principales espèces d’oiseaux familiers et proches des habitations (comportement, biologie, relation au milieu.

• Connaître les différents critères d’identification, associer espèces et habitats naturels.

• Découvrir les techniques d’identification des oiseaux.

• Maîtriser les techniques d’observation sur le terrain. accueil@maisondelanature65.com +33 5 62 33 61 66 http://www.maisondelanature65.com/ à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux

dernière mise à jour : 2023-02-14 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Puydarrieux Autres Lieu Puydarrieux Adresse Puydarrieux Hautes-Pyrenees OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 à la Maison de la Nature et de l'Environnement PUYDARRIEUX Ville Puydarrieux OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 Puydarrieux lieuville à la Maison de la Nature et de l'Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Departement Hautes-Pyrenees

Puydarrieux Puydarrieux OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 Puydarrieux Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puydarrieux ot de trie-sur-baise, cdt65 puydarrieux/

L’ornithologie au quotidien à la Maison de la Nature et de l’Environnement 2023-05-27 was last modified: by L’ornithologie au quotidien à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 27 mai 2023 à la Maison de la Nature et de l'Environnement Puydarrieux Hautes-Pyrénées OT de Trie-sur-Baïse|CDT65 PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l'Environnement Puydarrieux Hautes-Pyrénées Puydarrieux, Hautes-Pyrénées

Puydarrieux OT de Trie-sur-Baïse, CDT65 Puydarrieux Hautes-Pyrenees