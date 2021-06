LOUVIGNY Parking salle des fêtes de Louvigny Louvigny L’Orne, un fleuve débordant de vie Parking salle des fêtes de Louvigny LOUVIGNY Catégorie d’évènement: Louvigny

Après avoir failli disparaître de France, la loutre est enfin de retour dans la Calvados. Mais pour en savoir plus sur cet animal fascinant, je vous invite à me rejoindre sur les berges de l’Orne. Nous partirons à la recherche de ses indices de présence. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

L'Orne, ce fleuve de 170 km déborde d'une faune et d'une flore souvent peu connues. Au cours de notre balade, vous découvrirez les animaux qui le fréquentent.

