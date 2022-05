L’Orne, un fleuve débordant de vie Lieu de rdv donné à la réservation

Lieu de rdv donné à la réservation, le samedi 25 juin à 14:30

Après avoir failli disparaître de France, la loutre est enfin de retour dans la Calvados. Mais pour en savoir plus sur cet animal fascinant, je vous invite à me rejoindre sur les berges de l’Orne. Nous partirons à la recherche de ses indices de présence. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T17:30:00

