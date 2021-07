Lormont Vieux Bourg avec Les visites d’Abderrahim Lormont, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lormont.

Lormont Vieux Bourg avec Les visites d’Abderrahim

Lormont, le mercredi 28 juillet à 10:00

**De l’ancien port jusqu’à la nouvelle ville, cette balade retrace l’histoire de Lormont depuis l’ère romaine jusqu’à nos jours.** **Elle nous emmènera sur les traces des hommes puissants et anciens négociants viticoles, à la découverte de leurs histoires et leurs demeures, mais aussi des différentes vagues migratoires.** **Une balade champêtre et pittoresque, alliant nature et culture, avec des vues imprenables sur la Garonne et Bordeaux.** **Sur inscription.** **Au bas Lormont,** **rendez-vous communiqué à l’inscription.** **Public adulte.**

Gratuit, sur inscription

Vous avez besoin de vous évader, d’apprendre et d’échanger, venez explorer un territoire qui reste encore à découvrir et pourtant si proche de Bordeaux : Lormont.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00