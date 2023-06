CINQ SAISONS • De chair et d’os LORMONT, Pôle éducatif Romain Rolland Lormont, 24 août 2023, Lormont.

CINQ SAISONS • De chair et d’os Jeudi 24 août, 18h00 LORMONT, Pôle éducatif Romain Rolland GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 26.07)

Prendre racine près de chez soi

Quand le théâtre s’annonce « végétal » tous nos sens se mettent aux aguets ! L’expérience proposée par Cinq saisons cultive l’originalité. Guidés par deux comédiens-jardiniers, vous êtes invités à vous fondre dans les paysages et à redécouvrir le territoire, la sensation des pieds nus sur l’herbe tendre, l’observation d’une fourmi escaladant un pissenlit, le craquement du bois, la caresse du vent… Qui sait seulement ce qui vous attend ? Récolter des plantes sauvages, tirer des fils entre les arbres pour révéler des réseaux racinaires souterrains, dessiner au sol un mandala de pétales de fleurs, contempler, bouturer, vous allonger, respirer. Entre cartographie poétique et rituel écologique, le projet de Jonathan Macias et Caroline Melon affine notre relation au monde, et nous pousse à faire un pas de côté avec notre sensibilité en bandoulière et notre curiosité bien affûtée.

Un projet de Jonathan Macias et Caroline Melon • Production : De chair et d’os

Photo : Le Grand T & Lisa Surault

☀️ JEUDI 24.08 À 18H

☀️ LORMONT Pôle éducatif Romain Rolland, 22 boulevard Odilon Redon 33310 Lormont

☀️ TOUT PUBLIC dès 10 ans

☀️ DURÉE : 1H15

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 26.07) : https://my.weezevent.com/ete-metropolitain-cinq-saisons-de-chair-et-dos

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation annulée > Annulation confirmée le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur De chair et d’os

Extrait du spectacle

https://vimeo.com/617763140

Dernier Cinq Saisons à Artigues-près-Bordeaux le 25.08

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T19:15:00+02:00

©Le Grand T & Lisa Surault