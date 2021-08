Lormont Lormont Gironde, Lormont Lormont : patrimoine et traditions, rencontre avec une bergère avec Abderrahim Taoufiq Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont, le samedi 11 septembre à 14:30

**Cette balade tourne autour du patrimoine, de la nature, de l’humain ainsi que des traditions.** **Elle s’achève par la rencontre d’une représentante d’un métier ancestral qui pourtant perdure sur Lormont et la rive droite.** **À partir de 12 ans, sur inscription.** **À Lormont, rendez-vous communiqué à l’inscription**

Gratuit, sur inscription

Lormont, de la ville village à la nouvelle ville (Carriet), parcours à pied du quartier des origines de Lormont, de la nature de ces deux quartiers si proches et si différents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T16:30:00

