HAKAMA CALAME • Paul les Oiseaux Mercredi 19 juillet, 19h00 LORMONT, Parvis du Pôle Brassens Camus GRATUIT sans réservation

Sur la voie de l’harmonie

Hakama, c’est le nom de cette longue et élégante jupe-pantalon que revêtent les pratiquants de l’aïkido ; une jupe à sept plis, chacun symbolisant une vertu. Le calame désigne quant à lui le roseau taillé en pointe, qui permet d’écrire sur les papyrus ou les parchemins.

Hakama Calame est une création qui rassemble une demi-douzaine de danseurs et danseuses en tenue traditionnelle d’aïkido, où l’on perçoit l’influence des arts martiaux dans une gestuelle épurée, évocatrice de sang-froid et de maîtrise de soi. La chorégraphie trace des lignes depuis l’impétuosité du monde vers le mouvement minimal, la retenue jusqu’au silence intérieur. Immergé dans cet univers en noir et blanc, bercé par les vibrations d’un gong, le public est enveloppé de douceur et porté par un élan bienfaisant.

À l’issue de la représentation, les spectateurs pourront partager un moment privilégié avec le percussionniste pour une découverte du gong, de son origine, de ses sons et de ses sensations.

—

Avec Peter Agardi, Melissa Aminata, Manon Berthommier, Juliette Bolzer, Odéric Daluz, Yuna Legrand, Maureen Mouttou, Galaad Quenouillère et Mathieu Pascal • Musicien : Thierry Jardinier • Conception et chorégraphie : Valérie Rivière

Photo : Einki Djipal

—

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée Salle Camus (rue Henri Dunant) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Paul les Oiseaux

Teaser du spectacle

https://youtu.be/jKI3mQ0CLnY

Prochains Hakama Calame à Saint-Médard-en-Jalles le 25.07, Mérignac le 28.07, Bordeaux le 01.08 et Villenave-d’Ornon le 26.08.

En amont de ce spectacle, découvrez la ville de Lormont et ses trésors grâce aux Escapades locales de Bordeaux Tourisme avec une balade pédestre. (5€ sur réservation obligatoire)

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Einki Djipal