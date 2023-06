LECTURE MUSICALE • NÉ D’AUCUNE FEMME de et avec Franck Bouysse, par 7eme Sol LORMONT, Parc du Bois fleuri Lormont, 25 août 2023, Lormont.

LECTURE MUSICALE • NÉ D’AUCUNE FEMME de et avec Franck Bouysse, par 7eme Sol Vendredi 25 août, 18h30 LORMONT, Parc du Bois fleuri GRATUIT sans réservation

Romans sonores

Le dispositif est aussi simple que les émotions suscitées sont complexes : une comédienne assise derrière un pupitre, accompagnée d’une créatrice sonore qui mixe en direct sa composition musicale. Ensemble, elles nous font découvrir leur adaptation de deux romans en présence de leurs auteurs, Un Jour ce sera vide de Hugo Lindenberg au Haillan (le 22 août) et Né d’aucune femme de Franck Bouysse à Lormont (le 25 août).

Expérience aussi âpre que sublime avec Né d’aucune femme de Franck Bouysse, l’histoire puissante de Rose, une adolescente vendue par son père, petit paysan pauvre, à un homme aussi cruel qu’elle est innocente. Avec sa voix grave, chaleureuse, la comédienne Stéphanie Noel donne admirablement corps au texte de Hugo Lindenberg. À ses côtés, Sarah Auvray, également comédienne mais aussi chanteuse et créatrice sonore, fournit la bande originale du récit, lui offrant encore plus de contours et de profondeur.

Avec Sarah Auvray et Stéphanie Noel • Adaptation et Interprétation : Stéphanie Noel • Création musicale : Sarah Auvray • Né d’aucune femme de Franck Bouysse (Editions La Manufacture de livre)

Photo : Sébastien Soulard

☀️ VENDREDI 25.08 À 18H30 suivi d’une discussion conviviale avec l’auteur Franck Bouysse

☀️ LORMONT Parc du Bois fleuri, rue Lavergne 33310 LORMONT

☀️ TOUT PUBLIC dès 14 ans

☀️ DURÉE : 1H15 + 45 min d’échanges avec l’auteur

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée à la Médiathèque du Bois fleuri (1 rue Lavergne) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur 7EME Sol

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et avec #etemetro

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T19:45:00+02:00

©Sébastien Soulard