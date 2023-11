Balade urbaine : « Des iris aux Alpilles, à la découverte de la cité d’or » Lormont Lormont, 3 décembre 2023, Lormont.

Balade urbaine : « Des iris aux Alpilles, à la découverte de la cité d’or » Dimanche 3 décembre, 15h00 Lormont Prix libre. Sur inscription.

Partez en exploration avec notre éclaireur urbain Jérôme pour découvrir les trésors du haut Lormont. Des tours des Alpilles abritant gemmes de mémoire et d’histoire, nous voguerons jusqu’au château des Iris et ses mystères.

Plongez dans ce quartier qui va fièrement de l’avant, riche de ses associations et ses fêtes. Des coupes aux médailles, des succès sportifs ou académiques, cette balade vous invite à redéfinir la notion de richesse. Cap sur Lormont !

INFOS PRATIQUES

Dimanche 03 décembre à 15h

15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

Durée : 1h30

Prix Libre

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Pour s’inscrire, c’est par ici : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/des-iris-aux-alpilles-a-la-decouverte-de-la-cite-d-or/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

Crédit : ANDRE SOBREIRA