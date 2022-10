Balade urbaine « Sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et modernité » Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Balade urbaine « Sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et modernité » Lormont, 8 octobre 2022, Lormont. Balade urbaine « Sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et modernité » 8 – 29 octobre, les samedis Lormont

Prix libre – Sur inscription

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi Lormont Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours/ »}, {« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/sur-les-hauteurs-de-la-rive-droite-lormont-entre-histoire-et-modernite/ »}, {« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/…/sur-les…/ »}] LA BALADE : À l’image des ruisseaux qui parcourent les coteaux de la rive droite avant de se jeter dans la Garonne, notre balade lormontaise entraîne les promeneurs à travers plusieurs quartiers qui font la richesse de cette ville. De la cité Carriet Expansion aux richesses naturelles du Fil Vert, des rues escarpées du vieux bourg au nouveau quartier de la rue des Arts, nos éclaireuses urbaines Neli et Aurélie vous font découvrir cette cité gallo-romaine et sa place dans la métropole bordelaise. L’ASSOCIATION : L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme de proximité et solidaire.

Nous avons deux missions :

→ Organiser des balades insolites dans les quartiers méconnus ou mal connus de la métropole afin de contribuer à un changement de regard

→ Former, puis embaucher des habitants éloignées de l’emploi pour qu’elles animent une saison culturelle de balades en tant qu’éclaireur(se) urbain. Cette activité rémunérée est tremplin de retour vers un emploi choisi et pérenne. ➡️ + d’infos sur le parcours vers l’emploi : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours/ LES INFOS LOGISTIQUES : – 12 PERSONNES MAX pour préserver les échanges et la convivialité. – DURÉE : 1h30 – PRIX LIBRE | nous souhaitons que le tarif ne soit pas un frein à la participation des foyers les plus modestes c’est pourquoi nous proposons le prix libre. Lors de votre contribution en fin de balade, nous vous remercions néanmoins de prendre en compte nos coûts d’organisation pour ceux qui le peuvent. – Lieu de RDV communiqué à l’inscription. – Inscription obligatoire via notre site web : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/sur-les-hauteurs-de-la-rive-droite-lormont-entre-histoire-et-modernite/ – Inscription pour le 18 septembre UNIQUEMENT : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/…/sur-les…/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T15:00:00+02:00

2022-10-29T16:30:00+02:00 André SOBREIRA

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Lormont Adresse Lormont Ville Lormont lieuville Lormont Lormont Departement Gironde

Lormont Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Balade urbaine « Sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et modernité » Lormont 2022-10-08 was last modified: by Balade urbaine « Sur les hauteurs verdoyantes, Lormont entre histoire et modernité » Lormont Lormont 8 octobre 2022 Lormont Lormont Lormont

Lormont Gironde