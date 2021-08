Lormont Stade Jules Ladoumègue Gironde, Lormont Lormont fête le sport et les associations Stade Jules Ladoumègue Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Stade Jules Ladoumègue, le samedi 4 septembre à 14:00

Portes ouvertes des associations locales, information, démonstrations, initiations et animations. L’occasion pour chacun de trouver son activité pour l’année, qu’elle soit sportive, culturelle ou solidaire. Un rendez-vous pour découvrir et s’inscrire à de nombreuses activités. Au vu du contexte actuel lié au Covid 19, la fête se déroulera sur un seul lieu (stade Ladoumègue). Remplissez votre Pass’sport et remportez 30€ de réduction sur votre inscription dans le club sportif lormontais de votre choix. Petite restauration sur place.

Entrée libre.

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00

