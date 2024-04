Lormont, entre Garonne et coteaux Place Aristide Briand Lormont, dimanche 7 avril 2024.

Lormont, entre Garonne et coteaux Balade pédestre proposée par Bordeaux Tourisme, en partenariat avec Un air de Bordeaux. 7 avril – 8 juin Place Aristide Briand 8€ sur réservation obligatoire – Parcours pédestre, léger dénivelé, prévoir des chaussures confortables.

Début : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:30:00+02:00 – 2024-06-08T16:30:00+02:00

Riche d’un patrimoine architectural et historique entre fleuve et coteaux, Lormont fut d’abord un site défensif, un port puis un lieu de résidence et de villégiature. Lormont est une des 28 communes de la métropole de Bordeaux, un village riant et accroché à flanc de coteau.

Dernier clocher aperçu et salué d’un coup de canon par les marins en partance pour des contrées lointaines, la ville aux allures de village est lovée autour de son église, bordée le long de la Garonne par ses estacades et ses guinguettes et surmontée de son château du Prince Noir.

Accompagné d’Agathe Corre, guide-conférencière, vous arpentez ses jolies rues escarpées et découvrez ses trésors et sa beauté désuète.

Visite guidée les 7 avril, 25 mai et 8 juin

Départ au ponton « Le Bato », place Aristide Briand, de 14h30 à 16h30

Place Aristide Briand Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

