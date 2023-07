Spectacle de théâtre « El Gringo » Lormes Lormes, 18 juillet 2023, Lormes.

Le Theâtre nomade présente son spectacle « El Gringo », un western fripon à la conquête du Morvan à Lormes le mardi 18 Juillet à 21h.

Une pièce tous publics, burlesque et colorée avec des représentations gratuites et en plein-air. Une version friponne du cinéma de Sergio Leone, mâtinée de comédie musicale. Course-poursuite à dos de cheval, attaque de train et duel final au soleil couchant… L’interaction avec le public dans ce théâtre est bien là.

Lormes Lormes Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
administration@compagnieleygurande.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:30:00+02:00

© Théâtre Nomade