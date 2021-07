Rennes Archives Départementales d'Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes Lormandière : un espace sensible Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Lormandière : un espace sensible Archives Départementales d’Ille et Vilaine, 19 septembre 2021, Rennes. Lormandière : un espace sensible

Archives Départementales d’Ille et Vilaine, le dimanche 19 septembre à 16:30

Découvrez le travail de la photographe Delphine Dauphy, consacrée au site de Lormandière à Chartres-de Bretagne. Une des originalités de l’exposition : l’utilisation du procédé au collodion humide. Exposition accompagnée d’une création sonore de F. Audrain et de D. Monceau. **Concert François Audrain « mémoires industrielles »** sur réservation au 02 99 02 37 16 ou [action.culturelle@ille-et-vilaine.fr](mailto:action.culturelle@ille-et-vilaine.fr) quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture Organisé par la Direction de la Culture et des Archives d’Ille-et-Vilaine

Nombre de places limitées

Découvrez le travail de la photographe Delphine Dauphy, consacrée au site de Lormandière à Chartres-de Bretagne. Une des originalités de l’exposition : l’utilisation du procédé au collodion humide. Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives Départementales d'Ille et Vilaine Adresse 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Ville Rennes lieuville Archives Départementales d'Ille et Vilaine Rennes