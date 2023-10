Loris Gréaud – Les Nuits Corticales Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le Petit Palais accueille l’exposition de Loris Gréaud « Les Nuits Corticales », la plus ambitieuse de l’artiste en France depuis son double projet [I] au musée du Louvre et au Centre Pompidou en 2013

Gratuite et accessible à toutes et tous, l’exposition Les Nuits Corticales s’articule autour d’œuvres inédites, conçues in situ par l’artiste pour le Petit Palais. Énigmatique, délicate, parfois inquiétante ou encore immatérielle, la proposition de Loris Gréaud hantera le musée qui, tel un vaisseau fantôme, sera traversé de rumeurs, de systèmes opaques et de rendez-vous singuliers. L’exposition innervera le Petit Palais et le transformera en véritable caisse de résonance(s), jusqu’à en faire le cœur pulsatile de notre monde.

À partir du 4 octobre, le Petit Palais propose ainsi au public d’explorer un archipel mental, où se feront écho d’inclassables créatures en expansion, le chant vibrant de statues, un jardin d’ubiquités multiples, la fragrance répliquée du centre de la voie lactée, une sculpture mobile qui progresse au rythme de la croissance de la pilosité humaine, un musée à observer les yeux fermés… le mirage inframince des « nuits corticales ».

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/

