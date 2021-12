Flagey Flagey Doubs, Flagey L’origine du monde : vie du modèle Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Conférence par Claude Schopp

L’Origine du monde de Gustave Courbet figure parmi les tableaux emblématiques de l’histoire de l’art. Malgré cela, le modèle en était demeuré inconnu. Jusqu’à ce que Claude Schopp découvre son nom, par hasard, en annotant la correspondance inédite entre George Sand et Alexandre Dumas fils. Une révélation que d’autres sources sont venues étayer.

Cette conférence sera l’occasion d’en apprendre plus sur la vie du modèle de cette œuvre.

reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/

Claude Schopp est, avec son épouse Marianne, l'auteur de Dumas fils ou l'anti-Œdipe, prix Goncourt de la biographie 2017. Il dédicacera ses ouvrages à l'issue de la conférence.

