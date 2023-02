L’origine du monde théatre Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret Ferrières-en-Gâtinais Avec L’Origine du Monde le public a répondu présent en nous réservant une très belle fréquentation. Nous étions complet sur presque toutes les représentations, 7 des 8 représentations se sont faites à guichet fermé. Un petit théâtre au nombre de places limitées qui ne nous a pas permis d’accueillir tous les spectateurs et nous en sommes désolés. C’est pourquoi, en accord avec la mairie de Ferrieres en Gâtinais, nous pouvons vous confirmer que cette pièce sera rejouée les deux premiers week-end du mois de mars 2023, soit 6 représentations supplémentaires. L’origine du monde +33 2 38 95 20 48 https://www.culture-ferrieres45.org/ PITIOT Alain

