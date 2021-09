Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon L’ORIGINE DU MONDE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du vendredi 8 octobre au mardi 12 octobre

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. COMEDIE DE LAURENT LAFITTE AVEC KARIN VIARD… FRANCE – 2021 – 1H38 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T16:08:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:08:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:38:00;2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:08:00

