L'ORIGINE DU MONDE

du mercredi 6 octobre au dimanche 10 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

du mercredi 6 octobre au dimanche 10 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… 1h 38min / Comédie De Laurent Lafitte Par Laurent Lafitte, Sébastien Thiery Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-09T17:30:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:30:00

