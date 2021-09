Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne L’origine du monde Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’origine du monde Cinéma L’Autan, 7 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne. L’origine du monde

du jeudi 7 octobre au lundi 11 octobre à Cinéma L’Autan

### Résumé Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… ### Bande annonce [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589720&cfilm=275263.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589720&cfilm=275263.html) Ciné comédie, un film de Laurent Lafitte Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T22:30:00;2021-10-08T18:30:00 2021-10-08T20:00:00;2021-10-10T20:30:00 2021-10-10T22:00:00;2021-10-11T16:00:00 2021-10-11T17:30:00

