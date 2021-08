Nogent-sur-Seine Théâtre municipal Aube, Nogent-sur-Seine L’origine Champenoise des Flaubert Théâtre municipal Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Théâtre municipal, le samedi 18 septembre à 17:30 Gratuit. Réservation obligatoire. Port du masque obligatoire.

Cette conférence sur « L’origine Champenoise des Flaubert » sera animée par Daniel Fauvel et Hubert Hangard, des Amis de Flaubert et de Maupassant, au Foyer du Théâtre. Théâtre municipal 1 avenue Pasteur, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Bernières Aube

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

