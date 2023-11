L’original Théâtre Darius Milhaud Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 19 octobre 2023 au jeudi 28 décembre 2023 :

jeudi

de 19h15 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Ses amis lui offrirent pour ses 29 ans la chance de se lancer sur les planches. Dingue. Préjence embrassa le présent et écrivit son spectacle « l’Original ». Il y partage ses idées, sourires, élans de poésie… et tout le reste !

Alors

que Benjamin n’a jamais foulé les planches, ses 3 amis de toujours lui offrent

pour souffler ses 29 bougies un cadeau exceptionnel : son propre seul-en-scène.

Un spectacle qu’il n’a pas encore écrit, et encore moins projeté de faire ! Un

« cadeau » haut en couleurs, de quoi lui rosir les joues, mais aussi le faire

pâlir à l’idée de se risquer à l’exercice.

Mué

en Préjence, Benjam a ainsi écrit « L’Original », un pestacle complet,

hétéroclite. D’aucuns diraient touffu, voire bien farfouillé. Vous y entendrez

et y verrez un homme debout faisant de son mieux pour déclencher des rires,

mais aussi : du stand-up. Ainsi que du chant a cappella, de la poésie, des jeux

de mots et des blagues de Toto, un monologue de théâtre, et même du mime

animalier. Voire parfois un peu d’improvisation avec la salle, si une ambiance

empreinte de facétie s’y prête.

Alternant

alternativement entre questions universelles lancées au public et questions

intimes jetées en lui-même, Préjence titille nos consciences, nos zygomatiques

et nos émotions.

Avec

sincérité, il nous plonge dans son cheminement intérieur, et jongle avec son

texte autour de thèmes qui lui sont fertiles : le poids des habitudes, les

malentendus de la beauté, et la beauté des malentendus.

Si

le jeu de l’inattendu l’amuse au point qu’on ne sache pas toujours bien sur

quel pied danser, c’est que Préjence sait que personne ne l’attend. C’est

aussi, et surtout, par tendresse pour la richesse du mouvement, par

émerveillement devant ces liens imprévisibles si vivants qui nous unissent

précieusement.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Juliette Lambert L’Original