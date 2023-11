L’original du mois | Malika Doray Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 1 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 01 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Venez admirer une sélection de dessins originaux et documents de travail de Malika Doray, autrice et illustratrice du livre « Gare aux lapins », aux éditions Didier jeunesse.

MALIKA DORAY ILLUSTRATRICE

Née en 1974, Malika Doray vit et travaille à Paris. Elle a fait des études d’arts appliqués et de sciences humaines durant lesquelles elle travaillait dans une structure d’éveil pour les tout-petits. Elle devient ensuite autrice-illustratrice d’une soixantaine d’albums publiés majoritairement chez les éditeurs L’École des loisirs, MeMo et Didier Jeunesse.

Ces livres abordent les grands thèmes de la vie. La simplicité du trait et des tons donne du sens et du plaisir à ses images.

L’Original du mois est une opération permettant de découvrir toute la richesse des collections provenant d’une des bibliothèques spécialisées du réseau. Les documents exposés ici sont issus du Fonds patrimonial Heure Joyeuse – Médiathèque Françoise Sagan) (10e)que nous remercions chaleureusement.

Du chemin de fer, en passant par la mise en couleurs ou la mise en maquette, entrez dans la fabrique de l’album « Gare aux lapins » publié chez Didier jeunesse.

Retrouvez également ce mois-ci à la bibliothèque, l’exposition ludique pour les tout-petits, autour de son autre album Quand ils ont su publié chez Mémo.

Exposition « L’original du mois » autour de l’illustratrice Malika Doray

Du 1er au 30 novembre, entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Heure Joyeuse

En lien avec A hauteur de bébé et l’exposition Quand ils ont su de Malika Doray

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

