L’ORIENTALISME CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LA SAMM, SOCIÉTÉ DES AMIS DES MUSÉES DU MANS Le Mans, 4 mai 2022, Le Mans.

L’ORIENTALISME CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LA SAMM, SOCIÉTÉ DES AMIS DES MUSÉES DU MANS Musée JC Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Le Mans

2022-05-04 18:00:00 – 2022-05-04 19:30:00 Musée JC Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

EUR 12 L’orientalisme est un courant esthétique qui traverse tout le XIXème siècle et qui naît de la fascination pour les pays du Moyen Orient.

Après un orientalisme pittoresque au XVIIIeme, l’intérêt pour ces contrées musulmanes est réactivé par la Campagne d’Égypte, l’engagement de l’occident dans la lutte des Grecs contre les Turcs puis par la conquête de l’Algérie. Militaires, scientifiques, écrivains et artistes découvrent la réalité des pays visités, des habitants, de leurs coutumes et religion.

Les œuvres seront très différentes ce qui fait toute la richesse ” des Orientalismes”; en effet cet Orient sera presque toujours orientalisé c’est à dire, vu, compris et transcrit par un regard occidental entaché d’idées reçues et de clichés.

Une conférence de la SAMM.

“L’Orientalisme” En lien avec l’exposition “Peintures des lointains” au musée de Tessé – Réservation obligatoire au 02 43 47 46 45

samm72musee@gmail.com

L’orientalisme est un courant esthétique qui traverse tout le XIXème siècle et qui naît de la fascination pour les pays du Moyen Orient.

Après un orientalisme pittoresque au XVIIIeme, l’intérêt pour ces contrées musulmanes est réactivé par la Campagne d’Égypte, l’engagement de l’occident dans la lutte des Grecs contre les Turcs puis par la conquête de l’Algérie. Militaires, scientifiques, écrivains et artistes découvrent la réalité des pays visités, des habitants, de leurs coutumes et religion.

Les œuvres seront très différentes ce qui fait toute la richesse ” des Orientalismes”; en effet cet Orient sera presque toujours orientalisé c’est à dire, vu, compris et transcrit par un regard occidental entaché d’idées reçues et de clichés.

Une conférence de la SAMM.

Musée JC Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-27 par