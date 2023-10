86ème Salon Biennal de la Société des Beaux-Arts du Périgord Théâtre de Périgueux, 24000 Dordogne Lorient, 14 octobre 2023 10:00, Lorient.

71 artistes exposent 172 œuvres de toute beauté jusqu’au 28 octobre à Périgueux !

Ce samedi 14 octobre la vénérable Société des Beaux-Arts du Périgord (136 ans d’existence) inaugurait son prestigieux 86ème Salon Biennal au Théâtre de Périgueux (Dordogne).

La plus haute distinction, le GRAND PRIX DU SALON, fut décerné à l’artiste bergeracoise Evelyn BERNARDI pour son œuvre à l’encre de Chine «Lézard sur tronc d’arbre vermoulu » (photo de droite).

Le président de la Société, Patrick GALLI, révéla une rare réussite : l’œuvre fut unanimement choisie par le jury !

Evelyn (SWANKIE) BERNARDI est d’origine écossaise (comté de Fife, près d’Edimbourg ) et mariée à Jean, un Bergeracois, où ils vivent. Elle est diplômée de la prestigieuse école des Beaux-Arts d’Edimbourg, où elle se spécialisa dans la conception et la création de vitraux et de bijoux, sans jamais cesser de peindre.

Artiste éclectique elle utilise toutes les techniques et supports avec autant de bonheur (huile, pastel, aquarelle, encre, mine de plomb…), dans des styles très différents, au point que souvent les visiteurs croient qu’il s‘agit de plusieurs artistes !

Ses broderies, créées entièrement à la main, véritables tableaux en 3D, font toujours l’objet de commentaires plus qu’élogieux.

