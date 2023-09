Femmes et numérique : les métiers du numérique pour toutes ! Reconversion et parcours professionnel Lorient Technopole Lorient, 28 septembre 2023, Lorient.

Au programme de cette matinée « Femmes et numérique » : témoignages et ateliers pratiques.

Jeudi 28 septembre, 9h00-11h00

Dans les locaux de Lorient Technopole, 12 avenue de la Perrière à Lorient

PROGRAMME

9h00-10h00 – 2 témoignages « Reconversion, métiers et parcours professionnel » avec :

Emmanuelle LUCAS, Cheffe de projet marketing digital chez Lamour du web – Lamour du Shop

Élisa CASTRO, développeuse Fullstack chez IOT BZH

10h00-11h00 – 2 ateliers pratiques :

Panorama des formations – Sarah FRAISSE, Association Défis

Je prépare mon CV – Laurent TONNERRE, Mission locale du pays de Lorient

Cet évènement est organisé en partenariat avec « Femmes & Numérique », l’ENI Ecole Informatique, la CCIMBO de Quimper et la French Tech Bretagne Ouest

Femmes & numérique, c’est quoi ?

Créé en 2018 par trois femmes passionnées par le numérique, cet événement piloté par l’ENI Ecole Informatique, la CCIMBO de Quimper et la French Tech Bretagne Ouest a pour but d’informer sur les métiers du numérique, de faire connaître les formations existantes sur le territoire breton et d’encourager l’entrepreneuriat au féminin.

La prochaine journée aura lieu le 8 novembre à Quimper

www.femmes-numerique.bzh

