Demi-finale du Breizhacking’19 à Lorient Stade du Moustoir, 26 avril 2019 18:00, Lorient. Vendredi 26 avril 2019, 18h00 Sur place Accès gratuit pour le public sur inscription https://www.breizhacking.org/ Breizhacking : challenge des startups engagées et des entreprises bretonnes responsables. Seconde demi-finale du Breizhacking’19, challenge des startups engagées et des entreprises bretonnes responsables. Le Breizhacking valorise les startups qui ont à cœur d’innover et de répondre aux défis sociaux et environnementaux de demain. Elles sont sélectionnées lors de 2 demi-finales, qui ont lieu en Bretagne et à Paris, pour se qualifier en finale sur le territoire breton. Le Breizhacking est l’occasion pour des startups apportant de véritables solutions sociales et environnementales de bénéficier d’un tremplin pour leur lancement ou leur développement en Bretagne. L’objectif final du challenge est d’aider à l’implantation et au développement de ces startups, qui partagent des valeurs communes avec la région, sur le territoire breton. Dossier d’inscription / d’information à destination des startups https://www.breizhacking.org/formulaire-inscription-startup/ Stade du Moustoir Rue du Tour des Portes, 56100 Lorient 56100 Lorient Morbihan vendredi 26 avril 2019 – 18h00 à 20h30

