RODOLPHE BURGER INVITE SOFIANE SAIDI Quai Glorieux, Lorient La Base, 56100 Lorient, 19 septembre 2021 18:30, Lorient.

Dimanche 19 septembre, 18h30 Sur place Entrée libre

Le guitariste et chanteur Rodolphe Burger propose un concert à ciel ouvert en clôture du Défi Azimut et de l’Atlantique le Télégramme. Sofiane Saidi, prince du raï contemporain, y sera son invité.

Cette année, pendant les Journées du Patrimoine, la base de sous-marins est le quartier général de l’Atlantique le Télégramme, régate incontournable de fin d’été, et du Défi Azimut, course au large professionnelle dédiée à la classe Imoca.

À cette occasion, Rodolphe Burger, musicien inclassable et amateur des contextes atypiques, est notre invité pour un concert sur mesure. Ancré dans le blues et le rock, le dialogue musical qu’il développe avec Sofiane Saïdi, prince du raï contemporain, navigue librement entre les rives de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique. Comme un écho aux voies maritimes qui étaient celles de la Compagnie des Indes et qu’empruntent aujourd’hui encore les grandes courses au large. Leur duo foisonne de références dont les sources africaines et orientales renvoient au berceau d’une culture commune qui a essaimé à travers les mers et les océans. Il n’est que de souligner, pour le clin d’œil, l’étymologie arabe du terme « Azimut »….

Cet événement est organisé dans le cadre de l’opération de lancement de C.A.M.P, structure culturelle nomade basée sur le Pays de Lorient.

camp.bzh

Quai Glorieux, Lorient La Base, 56100 Lorient quai Glorieux, lorient 56100 Lorient Lanveur Morbihan

dimanche 19 septembre – 18h30 à 19h30