Pause-Mamans Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient, 20 octobre 2023, Lorient.

Pause-Mamans Vendredi 20 octobre, 09h00 Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Participation aux frais : libre

Les Frères de St Jean proposent à des mères de famille une rencontre un vendredi par mois au Prieuré St Jean-Paul II à Lorient de 9h à 14h : temps de ressourcement et de partage entre mamans et avec frère Philippe Néri. En effet nous sommes convaincus que de nombreuses mamans ont besoin d’un soutien entre mères et d’un soutien spirituel.

Il s’agit surtout de mamans ayant des jeunes enfants. (jusqu’au primaimaire)

Les jeunes enfants non scolarisé sont pris en charges par une bénévole durant la matinée.

Voici le programme d’une rencontre :

9h : temps d’échange à partir de la Parole de Dieu

10h15 : messe

11h : temps de prière et d’intercession devant le St Sacrement avec possibilité de se confesser

12h15 : office du milieu du jour

12h30 : repas préparé par les frères (les mamans se mettent les pieds sous la table !)

14h : fin

Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T14:00:00+02:00

