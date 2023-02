Pèlerinage des pères de famille à la voile Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II, 18 mai 2023, Lorient.

Pèlerinage des pères de famille à la voile 18 – 21 mai Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II

Sur inscription

“Fortifie-toi et prends courage” (Josué 1, 6)

Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient

Du 18 mai (soir) au 21 mai 2023 au départ et à l’arrivée du port de Plaisance de Kernével (à proximité de Lorient).

DESCRIPTIF

Dans l’esprit des pèlerinages des pères de famille de Cotignac et d’ailleurs, les Frères de Saint-Jean de Lorient proposent avec Bruno Rouanne un pèlerinage particulier : en bateau ! Il s’agit d’un vrai pèlerinage : laisser tout, vivre la fraternité, recevoir les sacrements, prendre des temps de silence dans la nature, recevoir des enseignements, et avancer au large (il y a peu de marche mais des milles à parcourir !).

Couper le rythme quotidien, se retrouver face à Dieu avec ses frères : une belle retraite/aventure !

PROGRAMME

Arrivée le jeudi 18 mai à partir de 19h

Appareillage le Vendredi matin

Retour le dimanche 21 mai à 16h

Départ et arrivée :

Port de Plaisance de Kernével (à proximité de Lorient)

Destination : de ravissantes églises sur les îles et les ports de l’Atlantique, entre Belle-Ile et les Glénan.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Renseignements par mail (bruno@rouanne.com) ou par téléphone 06 30 31 24 18.

Tarif : 300 €



