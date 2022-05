Ocean BtoB revient le 13 février 2020 à Lorient ! Palais des Congrès de Lorient, 13 février 2020 09:00, Lorient.

Jeudi 13 février 2020, 09h00 Sur place Inscription : 60€ HT / 72€ TTC https://www.oceanbtob.com/

Ocean BtoB est la convention d’affaires annuelle autour des technologies de la mer ouverte aux entreprises de tous domaines maritimes

Organisée par le Pôle Mer Bretagne Atlantique avec le soutien de Lorient Technopole et en partenariat avec 7 clusters bretons et ligériens : Bretagne Pole Naval, Eurolarge Innovation, Photonics Bretagne, IEF Aero, Neopolia, NINA et Bretagne Biosciences, cette journée Ocean BtoB vise à créer des liens entre les entreprises membres de ces clusters industriels autour de la sécurité maritime, du naval, du nautisme et de la course au large, du numérique, des biotechnologies bleues….

Ocean BtoB fédère un large spectre d’entreprises, grands groupes et PMEs, souhaitant développer leur business dans l’économie bleue.

Élargir votre réseau

Grâce aux ateliers thématiques et aux rendez-vous BtoB qui vous permettront de préparer vos rencontres avec des partenaires potentiels, développez votre business et découvrir les solutions innovantes et outils d’accompagnement à destination des PME.

Les Clusters partenaires de l’événement ainsi que des membres du Club Partenaires du Pôle Mer Bretagne Atlantique vous accueilleront également dans l’espace expo.

Comment ça marche ?

Composez votre programme « à la carte » !

Choisissez les ateliers auxquels vous souhaitez participer

Organisez vos rendez-vous B2B via votre espace personnel sur cette plateforme. Vous serez alors invité.(e) à préciser ce que vous recherchez et/ou ce que vous proposez.

Prenez ensuite contact avec les participants qui vous intéressent et/ou acceptez/refuser les demandes de rendez-vous d’autres participants.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique

Juliette Rimetz, juliette.rimetz@polemer-ba.com

Tél : 02 98 05 63 17

Palais des Congrès de Lorient Palais des Congrès de Lorient 56100 Lorient Morbihan

jeudi 13 février 2020 – 09h00 à 18h00