Connect’in Palais des Congrès de Lorient, 20 novembre 2018 09:00, Lorient. Mardi 20 novembre 2018, 09h00 Sur place Sur inscription https://connectin-lorient.fr/ Une journée pour vivre une expérience unique et accélérer votre transformation digitale Ateliers, Conférences, Showroom, Soirée réseaux… Participez au rendez-vous des entrepreneurs et décideurs connectés ! #Connectin18 PROGRAMME ( au choix lors de l’inscription) 9h00 – Accueil au Palais des Congrès 9h30 – 3 ateliers professionnels Google 14h00 – Conférence sur la transformation digitale par Fred Cavazza. “Comment la transformation digitale accélère le basculement de notre civilisation avec l’établissement d’un nouvel ordre mondial numérique et la continuation de la quatrième révolution industrielle ?” 15h00 – 12 ateliers Com & Médias 4 x 30 minutes pour se mettre à jour sur les grandes tendances de la communication, du marketing et du digital 19h00 – Conférence sur la blockchain expliquée par Claire Balva 20h30 – Soirée Réseaux. Rencontrez plus de 60 réseaux et clubs professionnels morbihannais Information et inscription : https://connectin-lorient.fr/ Palais des Congrès de Lorient Palais des Congrès de Lorient 56100 Lorient Morbihan mardi 20 novembre 2018 – 09h00 à 20h00

