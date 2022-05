Accélér’action – Levée de Fonds Lorient Technopole Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Accélér’action – Levée de Fonds Lorient Technopole, 28 mai 2019 09:00, Lorient. Mardi 28 mai 2019, 09h00 Sur place Gratuit sur inscription obligatoire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQWqr725dLgLwWT8M7pyZoBX0mQdrQbHRuyD417ESa-L4iQ/viewform Dans le cadre des 7 Technopoles de Bretagne, Lorient Technopole propose un nouveau format intitulé Accélér’action sur le thème de : Levée de fond : Comment gérer le second tour de table ? Votre Start-up / entreprise innovante poursuit son développement et vous envisagez une levée de fonds pour la seconde fois, venez participer à notre formation Dans le cadre des 7 Technopoles de Bretagne, Lorient Technopole propose un nouveau format intitulé Accélér’action sur le thème de : Levée de fond : Comment gérer le second tour de table ? Cette formation se déroulera le mardi 28 mai dans les locaux de Lorient Technopole, 12 avenue de la Perrière à Lorient. INTERVENANT : Bruno Le Jossec, SFLD. La Société Financière Lorient Développement (SFLD) a été créée en 1991, sa mission est d’investir en fonds propres dans les entreprises du Morbihan afin : d’accroître leur capacité d’innovation

de favoriser leur transmission ou d’accélérer leur développement et ainsi améliorer leur compétitivité et leur croissance économique

générer un rendement assurant la continuité de leur action. PROGRAMME Pourquoi une seconde levée de fond ?

A quel moment est-elle la plus opportune ?

Quels sont les prérequis ? les questions à se poser ?

Quelle valeur pour votre entreprise ?

Quel type de participation ?

Quel délai envisager ? Inscription gratuite (obligatoire) Nombre de place limitée : 10 participants Date limite d’inscription : 24/05/2019 PARTICIPANTS : Cette accélér’action s’adresse aux chefs d’entreprises ou à leurs collaborateurs accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. HORAIRE : 9h00 – 12h30 LIEU : Lorient Technopole – Salle AudéLor (RDC) – 12 avenue de la Perrière. 56100 LORIENT Inscrivez-vous ici > Lorient Technopole 12 avenue de la Perrière 56100 LORIENT 56100 Lorient Morbihan mardi 28 mai 2019 – 09h00 à 12h30

